شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها دورتموند وشالكه.. 5 مواجهات مرتقبة مع عودة البوندزليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف اليوم السبت، مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني «بوندزليجا» لموسم 2019-2020، لتكون أول مسابقة دوري كبرى تعاود نشاطها المتوقف بداعي تفشي وباء فيروس «كورونا»

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباريات الجولة 26 من المسابقة التي ستشهد 9 صدامات قوية، في موسم وصف بأنه أكثر موسم تنافسي شهدته المسابقة منذ سنوات عديدة.

عدة مواجهات مرتقبة منتظرة في الجولة 26، نستعرضها في السياق التالي.

1- بوروسيا دورتموند × شالكه

ديربي الرور الشهير الذي يجمع بين اثنين من أعرق الفرق في المسابقة، سيكون من ضمن المباريات الافتتاحية للمسابقة بعد عودتها، حيث يستضيف بوروسيا دورتموند فريق شالكه في بداية مباريات الجولة.

المباراة تجمع بين صاحب المركز الثاني (دورتموند: 51 نقطة)، الذي يريد الحفاظ على مسافته الحالية مع المتصدر (على بعد 4 نقاط)، لكنها كذلك ستكون فرصة شالكه الأخيرة لمحاولة الحفاظ على آمل إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، مع ابتعاد الفريق بـ12 نقطة كاملة عن صاحب المركز الرابع (يحتل المركز السادس برصيد 37 نقطة).

مباراة الدور الأول كانت انتهت بالتعادل السلبي، لكن بوروسيا دورتموند يمتلك عادة إيجابية مستمرة هذا الموسم، حيث سجل الفريق في جميع مبارياته الـ37 الأخيرة على ملعبه في الدوري، في سجل غير مسبوق للنادي في البوندزليجا.

2- فورتونا دوسلدورف × بادربورن

صدام أهل القاع، حيث يستضيف فريق فورتونا دوسلدورف صاحب المركز الـ16 فريق بادربورن متذيل الترتيب، والذي يبتعد عن مضيفه بـ6 نقاط كاملة.

كلا الفريقين حقق فوزًا يتيمًا خلال العام الحالي، وإن كان أصحاب الأرض لم يتجرعوا طعم الهزيمة سوى في مناسبة وحيدة خلال آخر 6 جولات (1 فوز و4 تعادل)، مقابل سلسلة تعثر واضحة للضيوف الذين كانوا خسروا 5 من أخر 6 جولات.

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3- آر بي لايبزيج × فرايبورج

يحتضن لايبزيج المنافس على اللقب فريق فرايبورج الذي يعتبر الحصان الأسود هذا الموسم بسبب نتائجه التي جعلته ضمن الفرق المنافسة للحصول على مقعد مؤهل للدور الأوروبي، مع احتلال الفريق للمركز الثامن برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن شالكه السادس.

نتائج الضيوف تراجعت قليلًا قبل توقف الموسم، لكن الوضع مشابه لأصحاب الأرض الذين تعادلوا في 4 من اخر 6 مباريات لهم وهي السلسلة التي تسببت في فقدانهم صدارة الترتيب حاليًا لصالح بايرن ميونخ والإبتعاد عن القمة ب5 نقاط.

4- إينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنجلادباخ

مواجهة أخرى مرتقبة بين فريق قوي يحتضن منافس على اللقب، فنادي إينتراخت فرانكفورت جمع 75% من نقاطه هذا الموسم من النتائج على ملعبه فقط (21 نقطة من إجمالي 28 نقطة حصدها).

في حين يدخل بوروسيا مونشنجلادباخ هذه المباراة بحذر كبير بعد فشله في تحقيق الفوز في جميع المباريات الـ4 الأخيرة خارج قواعده (تعادل 2 وخسر 2)، ولذلك سيحاول الفريق الخروج بأقل الأضرار من المباراة في ظل تعرضه لتهديد بخسارته مكانه في المربع الذهبي (المركز الرابع برصيد 49 نقطة) لصالح باير ليفركوزن (47 نقطة).

5- يونيون برلين × بايرن ميونيخ

المتصدر يحل ضيفًا على أحد مفاجآت الموسم، فيونيون برلين- الصاعد حديثًا للمسابقة- يجد نفسه حاليا في المركز الحادي عشر على بعد 12 نقطة كاملة من مراكز الهبوط، وسيستقبل فريق لم يعرف سوى نتيجة الفوز في جميع مبارياته ال5 الأخيرة خارج قواعده، لكن فريق العاصمة يعتمد بشكل كبير في نتائجه على عامل الملعب، حتى وأن سيكون الملعب بدون جمهور.