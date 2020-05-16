شكرا لقرائتكم الإسماعيلي فى بيان رسمي : الحديث عن رحيل المحمدي لإثارة الرأى العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر النادى الاسماعيلى بياناً رسمياً عبر الموقع الرسمى لقلعة الدراويش للكشف عن موقف النادى من الموافقة على رحيل باهر المحمدى كابتن الفريق بعدما تترد أنباء قوية عن توقيعه للنادى الأهلى خلال الساعات الماضية.

وجاء نص بيان الإسماعيلي كالتالي:-

صرح المهندس ابراهيم عثمان رئيس مجلس ادارة النادى الاسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة بأن ما تداولته بعض القنوات الفضائية ووسائل الاعلام عن نية النادى الاسماعيلى فى التفريط فى اللاعب باهر المحمدى أو بعض لاعبى الفريق هو أمر عار تمامآ من الصحة ، مشددا على ان تلك المنصات الإعلامية تفتقد للنزاهة وتعمل لصالح بعض الجهات التي تهدف لإثارة الرأى العام ومحاولة تحريض اللاعبين على أنديتهم من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية وذلك على حساب مصالح الاندية وهو ما يؤثر بالسلب على الكرة المصرية بشكل عام وعلى أندية الاقاليم التى تنوي الحفاظ على لاعبيها للمنافسة على البطولات المحلية والخارجية برغم الصعاب التى تواجه تلك الاندية من حيث قلة الموارد والتجاهل الاعلامى الذى يوجه لأندية بعينها.

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وكان المهندس ابراهيم عثمان قد صرح فى وقت سابق بأنه لا نية فى التفريط فى اى لاعب من لاعبى القوام الاساسى للفريق الا فى حالة تحقيق بطولة لاسعاد جماهير النادى الاسماعيلى العظيمة فى كل مكان ، وقد سبق وأصدر النادى بيان على لسان رئيس النادى فى الرابع من أبريل الماضى يؤكد فيه تلك التصريحات جاء فيه : "صرح المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ،المشرف العام على قطاع الكرة بأن ماتردد حول نية النادى فى التفريط فى باهر المحمدى قائد الفريق إضافة للثنائى الشاب عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق وغيرهم ممن يمثلون القوام الأساسى للفريق هو عارٍ تماما عن الصحة ، مؤكدا بأن ما تم تداوله عبر عبر وسائل الاعلام سواء التليفزونية أو المقروءة أو الاليكترونية فى هذا الشأن لايمت للحقيقة بصلة ويستهدف ضرب استقرار النادى.

وأضاف عثمان بأن هؤلاء اللاعبين ومعظم العناصر ضمن صفوف الفريق تم تمديد عقودهم لفترات طويلة سعيا للاستفادة من قدراتهم فى تحقيق الإضافة الفنية للفريق ،مشيرا إلى أن مجلس الإدارة متمسك بجهود جميع لاعبيه الذين يمثلون القوام الأساسى مهما كانت الاغراءات وذلك ضمن السياسة التى تشمل اعادة بناء الفريق الذى تكبد النادى مبالغ كبيرة فى تكوينه والصبر على اللاعبين حتى يتحقق النضج الفنى والذهنى ،بحيث يكونوا قادرين على المنافسة على الصعيدين المحلى والخارجى واسعاد جماهير الدراويش.

وواصل بأنه سيتم السماح بحصول بعض اللاعبين على فرص احتراف فى الخارج شريطة تحقيق بطولة غائبة عن النادى الاسماعيلى منذ سنوات طويلة ،وذلك من أجل إسعاد جماهير الدراويش المتعطشة لتحقيق تلك البطولة خاصة وأنها تساند اللاعبين بكل قوة فى الفترات الأخيرة برغم غياب البطولات.

وأردف عثمان بأنه يعى تماما عالم الاحتراف الذى يشهده الوسط الكروى لكن الهدف الأهم والأسمى هو اسعاد الجماهير وذلك من خلال تحقيق نتائج مميزة على كافة الأصعدة.