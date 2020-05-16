الأهلى عن تعديل عقد رامى ربيعة: غير صحيح ولم نفتح هذا الملف

جدة - عمرو شويل نفى مسئولو النادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن تفكير القلعة الحمراء في تعديل عقد رامي رامي ربيعة مدافع الفريق وزيادة قيمة العقد بما يتناسب مع مكانته ووضعه في الفريق وأكد مسئولو الأهلي أن هذا الأمر غير صحيح وأن لجنة التخطيط للكرة بالنادي لم تفتح ملف ترضية رامي ربيعة ولا تعديل عقده أو تمديده مثلما تحدث البعض لأن اللاعب جدد عقده مع الأهلي نهاية الموسم الماضي بمقابل مالي مُناسب للاعب وفقاً لرؤية الأهلي الذى لا يبخل على لاعبيه ويعرف كيف يتم تقدير جميع اللاعبين بشكل جيد ، وأكد مسئولو النادي أن رامي ربيعة لاعب مُجتهد ولم يتحدث في مسألة تعديل العقد كما أن النادي لم يفتح هذا الملف وأن أي حديث بخصوص هذا الملف من وحي الأجتهادات فقط.

وفى وقت سابق، أكد رامى ربيعة أنه يمارس التدريبات الفردية فى ظل العزل الطوعى لحين مواجهة فيروس كورونا ، وأضاف رامى ربيعة، فى تصريحات تلفزيونية أن المدير الفنى أرسل برنامجا كاملا للاعبين للتعامل معه خلال فترة الإجازة التى حصلوا عليها للحفاظ على اللياقة البدنية.

Advertisements

أوضح ربيعة أنه سعيد بثقة المدير الفنى خلال الفترة الحالية، مشيراً الى أنه يشعر بالرضى عن المستوى الذى يقدمه خلال الفترة الحالية، وشدد اللاعب الدولى الشاب على جاهزيته فى أى وقت حال انضمامه للمنتخب الوطنى الأول، مشيراً إلى انه يتحمل فى بعض الأحيان بسبب الفرحة التى يراها فى عيون الجماهير ورد فعلهم على المستوى الذى يقدمه حالياً.

وقال أنه لم يكن أمامه أى قرار سوى العودة بالرغم من عدم اكتمال شفاءه بالكامل لأننى كنتب أريد العودة لقائمة الفريق ، وتابع: لك ان تتخيل أن الطبيب الألمانى تحدث لى وقال اننى لا أستطيع العودة للعب وأن إصابتى ليس لها علاج إلا أن المسكنات التى حصلت عليها لمدة عام بالكامل لكنها لم تشفى نهائياً لذلك لم يكن أمامى سوى العودة للملعب واضغط على نفسى للظهور فى الأهلي.