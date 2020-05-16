شكرا لقرائتكم الأهلى عن تعديل عقد رامى ربيعة: غير صحيح ولم نفتح هذا الملف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفى وقت سابق، أكد رامى ربيعة أنه يمارس التدريبات الفردية فى ظل العزل الطوعى لحين مواجهة فيروس كورونا ، وأضاف رامى ربيعة، فى تصريحات تلفزيونية أن المدير الفنى أرسل برنامجا كاملا للاعبين للتعامل معه خلال فترة الإجازة التى حصلوا عليها للحفاظ على اللياقة البدنية.
أوضح ربيعة أنه سعيد بثقة المدير الفنى خلال الفترة الحالية، مشيراً الى أنه يشعر بالرضى عن المستوى الذى يقدمه خلال الفترة الحالية، وشدد اللاعب الدولى الشاب على جاهزيته فى أى وقت حال انضمامه للمنتخب الوطنى الأول، مشيراً إلى انه يتحمل فى بعض الأحيان بسبب الفرحة التى يراها فى عيون الجماهير ورد فعلهم على المستوى الذى يقدمه حالياً.
وقال أنه لم يكن أمامه أى قرار سوى العودة بالرغم من عدم اكتمال شفاءه بالكامل لأننى كنتب أريد العودة لقائمة الفريق ، وتابع: لك ان تتخيل أن الطبيب الألمانى تحدث لى وقال اننى لا أستطيع العودة للعب وأن إصابتى ليس لها علاج إلا أن المسكنات التى حصلت عليها لمدة عام بالكامل لكنها لم تشفى نهائياً لذلك لم يكن أمامى سوى العودة للملعب واضغط على نفسى للظهور فى الأهلي.
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