شكرا لقرائتكم عمرو السولية يستعيد ذكريات التهديف مع على معلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف عمرو السولية فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أن الأهلي هو أكثر الفرق المتضررة من ايقاف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، متمنياً عودة النشاط الكروي والرياضي ولكن بضوابط تحافظ على صحة الجميع.
وأضاف عمرو السولية أن هدف الأهلي هو حصد بطولة افريقيا هذا الموسم، خاصة وأن الفريق كان قريباً للغاية من حسم النسخة قبل الماضية إلا أنه خسر الدور النهائي أمام الترجي التونسي.
وأضاف عمرو السولية أنه لا يهوى المشاكل ويرفض الدخول في مناوشات مع لاعبي الفريق الأخري، كاشفاً أنه بدأ مسيرته الكروية في مركز شباب منية سمنود وكان طريقه للنجومية صعباً للغاية، وتخلله العديد من المطبات، مشيداً بوالده الذي كان له دور كبير في مساعدته على الانتقال للاسماعيلي.
وشدد السولية أنه عانى بشدة من طول المسافة في بداية انضمامه للاسماعيلي، كاشفاً أنه فشل في اختبارات نادي المنصورة في بداية مسيرته الكروية إلا أنه لم ييأس واستمر في العطاء حتى وصل في النهاية للعب للأهلي والمنتخب الوطني.
وتابع عمرو السولية أن المنافسة القوية بين لاعبي الأهلي سببها أن هناك 25 نجم مقيد داخل الفريق، معلقاً :"كل لاعب فينا بيموت نفسه عشان يحجز لنفسه مكان في التشكيلة الأساسية ..فايلر مدرب جيد وقادر على توظيف كل لاعبي الفريق بشكل جيد"
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