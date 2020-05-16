شكرا لقرائتكم عمرو السولية يستعيد ذكريات التهديف مع على معلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الاهلى ذكريات احتفاله بالاهداف مع زميله التونسى على معلول الظهير الايسر للمارد الاحمر حيث نشر السولية عبر حسابه على انستجرام صورة تجمعه بالنجم التونسى بعد تسجيله هدفاً للقلعة الحمراء ، وأكد عمرو السولية أن السويسري رينيه فايلر مدرب يعشق الهجوم ويمنح حرية كبيرة للاعبين داخل المستطيل الأخضر، وهو ما يظهر في كم الفرص التي يخلقها الفريق في المباراة الواحدة منذ تولي المدرب السويسري المسئولية الفنية، مشدداً أنه يتمنى الاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء، وكشف السولية أنه يُجيد التسديد ولكنه يرفض الاقدام على ذلك في أي وقت ولكنه يختار الوقت المناسب لتفادي ضياع الكرة واهدار مجهود زملائه، وتابع عمرو السولية أن محمد حمص وحسام غالي من أبرز اللاعبين الذين لعبوا في وسط الملعب في تاريخ الكرة المصرية، مؤكداً أنه استفاد منهم كثيراً على المستوى الفني وهو الأمر الذي ساهم في تطوير مستواه، مضيفاً أنه كان يرغب في الاحتراف إلا أنه لم يتلقي عرضاً جيداً، ولكن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك دخلا في مفاوضات لمضه إلا أنه فضل اللعب للفريق الأحمر في النهاية خاصة وأن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات مكثفه معه من قبل الرحيل لفريق الشعب الإماراتي على سبيل الإعارة.

وكشف عمرو السولية فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أن الأهلي هو أكثر الفرق المتضررة من ايقاف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، متمنياً عودة النشاط الكروي والرياضي ولكن بضوابط تحافظ على صحة الجميع.

وأضاف عمرو السولية أن هدف الأهلي هو حصد بطولة افريقيا هذا الموسم، خاصة وأن الفريق كان قريباً للغاية من حسم النسخة قبل الماضية إلا أنه خسر الدور النهائي أمام الترجي التونسي.

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وأضاف عمرو السولية أنه لا يهوى المشاكل ويرفض الدخول في مناوشات مع لاعبي الفريق الأخري، كاشفاً أنه بدأ مسيرته الكروية في مركز شباب منية سمنود وكان طريقه للنجومية صعباً للغاية، وتخلله العديد من المطبات، مشيداً بوالده الذي كان له دور كبير في مساعدته على الانتقال للاسماعيلي.

وشدد السولية أنه عانى بشدة من طول المسافة في بداية انضمامه للاسماعيلي، كاشفاً أنه فشل في اختبارات نادي المنصورة في بداية مسيرته الكروية إلا أنه لم ييأس واستمر في العطاء حتى وصل في النهاية للعب للأهلي والمنتخب الوطني.

وتابع عمرو السولية أن المنافسة القوية بين لاعبي الأهلي سببها أن هناك 25 نجم مقيد داخل الفريق، معلقاً :"كل لاعب فينا بيموت نفسه عشان يحجز لنفسه مكان في التشكيلة الأساسية ..فايلر مدرب جيد وقادر على توظيف كل لاعبي الفريق بشكل جيد"