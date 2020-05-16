شكرا لقرائتكم فيديو.. أمح بيتكلم إنجليزى مع طفلة وكهربا يترجم بينهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الاهلى فى نوبة ضحك بعدما تابع حوار المشجع الاهلاوى الشهير أمح مع طفلة باللغة الانجليزية عبر تطبيق تيك توك ، ويرتبط أمح بعلاقة صداقة قوية مع العديد من نجوم الرياضة ، وعلى رأسهم محمود عبد المنعم كهربا وصلاح أمين وأحمد الشيخ، ويحرص دائما على حضور مباريات الأهلى من الملعب لمؤازرة زميله كهربا، بينما كان دائم الظهور فى تدريبات طلائع الجيش عندما كان صلاح أمين يقود هجوم الفريق ، وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويُتابع مسئولو النادى الأهلى، بالتنسيق مع المحامى السويسرى مونتييرى، ملف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، سواء فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد الأهلى بالتحريض على هروب اللاعب من الأبيض للانتقال للأحمر، أو فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد اللاعب واتهامه بالهروب من القلعة البيضاء والرحيل لنادى أفيش البرتغالى دون علم الأبيض قبل التوقيع للأهلى.

وصعد نادى الزمالك، منذ عدة أشهر، قضية محمود كهربا للفيفا، وقدم الأبيض شكويين واحدة ضد الأهلى والأخرى ضد اللاعب الذى رحل للقعة الحمراء فى يناير الماضى قادماً من الدورى البرتغالي.

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وشهدت الأيام الماضية تأكيدات من المحامى السويسرى للأهلى بأن موقفه سليم وقوى بخصوص شكوى الزمالك، لأن الأهلى تعاقد مع اللاعب بشكل قانونى من نادى أفيش البرتغالى ولا يوجد هناك ما يُثبت أن الأهلى حرض اللاعب على الهروب من الزمالك لأن هذا لم يحدث من الأساس.

وتواصل مسئولو النادى الأهلى مع مونتييرى كذلك للاطمئنان على موقف كهربا من شكوى الزمالك، حيث يرغب الأحمر فى التأكد من قوة موقف اللاعب الذى أعلن للفيفا عبر محاميه الخاص أن انتقاله للدورى البرتغالى تم بشكل قانونى لأن الزمالك لم يقم بتوثيق عقده فى الموعد المُحدد باتحاد الكرة، وهو ما جعل العقد باطلاً، وأكد كهربا أنه لم يرحل للدورى البرتغالى كـ"خطوة" قبل الانتقال للأهلي.

ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق، والذى يؤكد النادى الأبيض أن العقد قانونى وموقف النادى سليم، حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.