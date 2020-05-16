مين فيهم وليد سليمان؟ تحدى حسام عاشور وشقيق الحاوى عبر إنستجرام

جدة - عمرو شويل كشف حسام عاشور كابتن النادى الاهلى الشبه الرهيب الذى يجمع بين وليد سليمان صانع ألعاب المارد الاحمر وأشقاؤه ، ونشر عاشور عبر حسابه على انستجرام صورة تجمعه بالحاوى مع شقيقيه وعلق قائلا : " ياترى مين فيهم وليد" لتنهال التعليقات الساخرة من زملاء عاشور كان أبرزها من أحمد حمودى لاعب بيراميدز الحالى والاهلى السابق الذى قال : "يادينى على الضحك" ، وكشف وليد سليمان الشبه بينه وبين اشقاؤه ايضاً فى صورة جديدة عبر حسابه على انستجرام ، من ناحية أخرى ،أكد وليد سليمان أنه مهما حصد من بطولات فى القلعة الحمراء، فلن يحصل بطولات بحجم حسام عاشور قائد القلعة الحمراء، مشددًا على أن عاشور صنع تاريخا كبيرا جدًا داخل قلعة الجزيرة، وتربطه به علاقة قوية جدًا.



وليد سليمان

أضاف وليد سليمان خلال تواجده ببرنامج جمهور التالتة، مع الإعلامى إبراهيم فايق، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2، أن حسام عاشور مازال يفكر فى العرض المُقدم له، بعد إبلاغه بعدم التجديد له فى الأهلى، قائلاً: "تحدثت مع حسام عاشور وقلت له أنه فعل الكثير للنادى الأهلى وصنع ما لم يستطيع أحد غيره صناعته بقميص القلعة الحمراء"، مشيرًا إلى أنه بنسبة كبيرة حسام عاشور سيتخذ القرار الذى تحدث فيه معه، مُلمحًا إلى قبوله عرض الأهلى بالاعتزال بنهاية الموسم الجارى، مضيفًا: "حسام عاشور يستحق أفضل شئ ولو كنت مسئول كنت سأحقق لعاشور كل ما يريده وأتمنى أن يختم مشواره فى الأهلى لأنه شرف كبير".

وعن أقرب بطولة حققها مع الأهلى، قال: "بطولتى دورى أبطال إفريقيا مع حسام البدرى عام 2012 ومع محمد يوسف فى عام 2013، لأننا كُنا نمر بظروف صعبة بسبب أحداث بورسعيد وتوقف كرة القدم فى مصر نهائيًا فى هذه الفترة، مشددًا على أن الفريق وقتها تعادل مع الترجى فى مصر والأمور كانت صعبة ومع ذلك نجح فى حصد اللقب من ملعب رادس بتونس، قائلا: "فى العام التالى مع محمد يوسف أيضًا الأهلى كان يعانى من إصابات كثيرة فى الفريق".

وأشار صانع ألعاب الأهلى إلى أنه يعتبر محمد عبد الشافى ومحمود فتح الله وطارق حامد ومحمود علاء من أقرب لاعبى الزمالك له، وكذلك عمر جابر قبل رحيله إلى بيراميدز.

فيما رد وليد سليمان على اتهامه بأنه لاعب عنيف فى الملعب، قائلاً: "بداخلى لا أريد أن أذى أى لاعب ولكن ألعب بحماس وأريد للأهلى أن يفوز، متابعًا: "موضوع ضربى لهشام شحاته أخذ أكبر من حجمه وهناك أشخاص طلبوا منه يكبر الموضوع".

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وتحدث حسام عاشور مع عدد من رموز الأهلي منهم عماد متعب وحسام غالي وشريف إكرامي ووليد سليمان قبل إعلان قراره النهائي خاصة وأنه ليس هناك حاجة للاستعجال في ظل توقف النشاط الرياضي والكروي في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويخشى حسام عاشور كابتن الأهلى من اتخاذ قرار ينهى علاقته بجماهير القلعة الحمراء بالرحيل عن النادى في ظل رفضه الموافقة على الاعتزال كما طالبته لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء ورغبته في ممارسة الكرة مجدداً ، كما يخشى الاستمرار في ناديه وملازمة دكة البدلاء مجدداً بعد إعلان فايلر رغبته في عدم تواجده وقد يصبح أحد أهم النجوم المطروحة للبيع والانتقال لأى نادى أخر في الميركاتو الصيفى حال رفضه قرار الاعتزال بشكل نهائي .

وتعثرت مفاوضات تجديد تعاقد حسام عاشور كابتن الاهلى حيث أكد اللاعب أن النادي طلب منه الاعتزال أو اللعب لناد آخر ، مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.