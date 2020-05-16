الاعتداء على عمرو وردة في اليونان

ذكرت تقارير صحفية يونانية أن عدد من الجماهير اعتدت على اللاعب عمرو وردة الذي أنهى نادي لاريسا إعارته مؤخراً.

وكان لاريسا قد أعلن، في بيان له يوم الأربعاء الماضي، عن فسخ عقد استعارة وردة البالغ من العمر 26 عامًا بعد غيابه عن عدة تدريبات دون إذن.

وأفاد موقع "سبورت تايم" اليوناني، اليوم السبت، بأن وردة تعرض لاعتداء من قبل بعض الجماهير أمام أحد المقاهي عدما كان برفقة أحد أصدقائه.

Advertisements

وأوضح الموقع، نقلاً عن شهود عيان، إن نحو شبان قاموا بالاعتداء على وردة، مما تسبب في تعرضه للإصابة بعد تلقيه عدة لكمات من الجماهير الغاضبة.

وأضاف شهود العيان أن الشبان استفسروا من وردة عن سبب مغادرته النادي، قبل أن يتطور الأمر لحدوث اشتباك خاصة بعدما أعلن اللاعب انتماؤه لنادي باوك.

وأشار الموقع إلى أن وردة قام بإبلاغ الشرطة، موجهاً اتهاماً ضد مجهولين بالاعتداء عليه.

ولفت الموقع إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى التي يشتباك فيها وردة مع جماهير لاريسا.