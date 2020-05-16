شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يسترجع لحظات الاحتفال بالأهداف الأهلاوية مع معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد عمرو السولية، لاعب خط وسط النادى الأهلى، ذكريات احتفاله بالأهداف مع زميله التونسى على معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر، ونشر السولية عبر حسابه على إنستجرام صورة تجمعه بالنجم التونسى بعد تسجيله هدفاً للقلعة الحمراء. وأكد عمرو السولية أن السويسرى رينيه فايلر مدرب يعشق الهجوم ويمنح حرية كبيرة للاعبين داخل المستطيل الأخضر، وهو ما يظهر فى الفرص التى يخلقها الفريق فى المباراة الواحدة منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية، مشدداً أنه يتمنى الاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء.

وكشف السولية أنه يُجيد التسديد ولكنه يرفض الإقدام على ذلك فى أى وقت ولكنه يختار الوقت المناسب لتفادى ضياع الكرة وإهدار مجهود زملائه.

وأضاف عمرو السولية أن محمد حمص وحسام غالى من أبرز اللاعبين الذين لعبوا فى وسط الملعب فى تاريخ الكرة المصرية، مؤكداً أنه استفاد منهم كثيراً على المستوى الفنى وهو الأمر الذى ساهم فى تطوير مستواه، مشيرا إلى أنه كان يرغب فى الاحتراف إلا أنه لم يتلق عرضاً جيداً، ولكن قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك دخلا فى مفاوضات لضمه إلا أنه فضل اللعب للفريق الأحمر فى النهاية، خاصة أن إدارة الأهلى دخلت فى مفاوضات مكثفه معه من قبل الرحيل لفريق الشعب الإماراتى على سبيل الإعارة.

وكشف عمرو السولية فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أن الأهلى هو أكثر الفرق المتضررة من إيقاف النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا، متمنياً عودة النشاط الكروى والرياضى ولكن بضوابط تحافظ على صحة الجميع.

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وأضاف عمرو السولية أن هدف الأهلى هو حصد بطولة افريقيا هذا الموسم، خاصة وأن الفريق كان قريباً للغاية من حسم النسخة قبل الماضية إلا أنه خسر الدور النهائى أمام الترجى التونسي.

وأضاف عمرو السولية أنه لا يهوى المشاكل ويرفض الدخول فى مناوشات مع لاعبى الفريق الأخري، كاشفاً أنه بدأ مسيرته الكروية فى مركز شباب منية سمنود وكان طريقه للنجومية صعباً للغاية، وتخلله العديد من المطبات، مشيداً بوالده الذى كان له دور كبير فى مساعدته على الانتقال للاسماعيلي.

وشدد السولية أنه عانى بشدة من طول المسافة فى بداية انضمامه للاسماعيلي، كاشفاً أنه فشل فى اختبارات نادى المنصورة فى بداية مسيرته الكروية إلا أنه لم ييأس واستمر فى العطاء حتى وصل فى النهاية للعب للأهلى والمنتخب الوطني.

وتابع عمرو السولية أن المنافسة القوية بين لاعبى الأهلى سببها أن هناك 25 نجم مقيد داخل الفريق، معلقاً :"كل لاعب فينا بيموت نفسه عشان يحجز لنفسه مكان فى التشكيلة الأساسية ..فايلر مدرب جيد وقادر على توظيف كل لاعبى الفريق بشكل جيد"