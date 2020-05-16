شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: تلقيت العديد من طلبات الحراس لتدريبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، أنه تلقى العديد من طلبات حراس بعض فرق الدورى الممتاز – رفض ذكر أسمائهم ـ من أجل تولى تدريبهم خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا، لاسيما أن السد العالى بدأ مهمة تدريب بعض حراس المرمى، نظرًا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها فى هذا المركز، والتى يقوم بنقلها للحراس الصغار من أجل السير على نهجه فى المرحلة المقبلة، حيث أبدى الحضرى فى كثير من تصريحاته السابقة أنه يرغب فى العمل مدربا لحراس المرمى وأن هدفه فى الوقت الحالى هو تدريب حراس المنتخب، خاصة أنه صاحب سيرة ذاتية حافلة فى الملاعب، وحصل على العديد من الرخص التدريبية فى هذا المجال، ومازال يسعى للحصول على المزيد.

وأضاف الحضرى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه يقوم بتدريب حراس المرمى لرفع كفاءتهم ومساعدتهم على الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية وعدم التأثر بفترة توقف الأنشطة الرياضية، مشددًا على حرصه على إجراءات الوقاية اللازمة والتى نصت عليها منظمة الصحة العالمية.

ويتولى السد العالى فى الفترة الحالية تولى تدريب ثلاثة حراس مرمى فى أحد الملاعب المجاورة لمقر سكنه، هم أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصرى البورسعيدى، وأحمد حمدى حارس الاتحاد السكندرى السابق، وزياد أحمد المحترف فى أحد الفرق الأوروبية، وذلك خلال الفترة الحالية والتى تشهد توقف العديد من مسابقات الدورى فى مصر والعالم بسبب تفشى فيرس كورونا.

عصام الحضرى نجح في التتويج مع المنتخب المصرى بـ4 ألقاب لكأس الأمم الأفريقية 1998، 2006، 2008 و2010 وله رصيد كبير من مباريات الدولية.

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من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الاتحاد الدولى.

وسجل عصام الحضرى ظهوره الأخير مع منتخب مصر أمام السعودية فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول فى بطولة كأس العالم 2018 التى أقيمت فى روسيا.

وتمكن العملاق عصام الحضرى من التصدى لركلة جزاء فى المباراة التى انتهت بفوز منتخب السعودية.

وسطر حارس المرمى عصام الحضرى اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة في بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.