شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رمضان صبحى لـ حبيبة إكرامى: "أنتى حبك مش بيقل يامعجزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل رمضان صبحى، صانع ألعاب النادى الأهلى وكابتن المنتخب الأولمبى، زوجته حبيبة إكرامى عبر تطبيق تيك توك، ونشر "العفيجى" فيديو يحوى صورها على أنغام المهرجان الشعبى "حبك مش بيقل يامعجزة"، وعلق قائلا، "بحبك أوى". وتعد قصة حب رمضان وحبيبة من أشهر قصص الحب لنجوم الكرة المصرية، التعارف بين رمضان وحبيبة لم يكن بشكل ودى بداعى الزمالة بين لاعب الأهلى السابق وشريف إكرامى شقيق العروسة إنما جاء بشكل رسمى تماماً، وكشف رمضان صبحى سر علاقته بحبيبة قائلاً: "أجرت معى حوارًا بتكليف من جامعتها، ومع بعض اللاعبين، وشعرت بشيء تجاهها، ودخلت من الباب على طول، أنا ماليش فى اللف والدوران، ودخلت من الباب بعد الانترفيو، وكل حاجة مشيت تمام".

وقال إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي التاريخي، إن ابنته حبيبة عندما أخبرته برغبة رمضان بخطبتها كانت تخبره بالأمر بخجل شديد ،وأضاف إكرامي: «قلت لها هل أنتي موافقة أم لا فصمتت ونظرت له بخجل شديد فأخبرها إذاً سأخبر رمضان برفضك له فقالت له حبيبة بحدة شديدة أنا موافقة عليه وعايزة اتجوزه».

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من ناحية أخرى ، أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تمسكه باستمرار رمضان صبحي نجم هجوم الفريق بالموسم الجديد، خلال الجلسة التي جمعته بمحمود الخطيب رئيس النادي لبحث احتياجات الفريق في الموسم الجديد، واتفق مسئولو النادى الأهلى مع رمضان صبحى، على البقاء فى القلعة الحمراء حال عدم تلقيه عروضاً من أندية كبرى فى أوروبا، وذلك بعد المفاوضات التى عقدها مسئولو النادى مع اللاعب مُستغلين فترة تجميد النشاط الرياضى الحالى على خلفية "جائحة" كورونا، ويرغب الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائياً من هيدرسفيلد الإنجليزى بعدما تنتهى الإعارة بنهاية الموسم الجارى، لكن المفاوضات لن نكون سهلة بسبب مغالاة النادى الإنجليزى فى شروطه للاستغناء عن اللاعب نهائياً، وإن كان مسئولو الأهلى ينتظرون تخفيض المقابل المالى لإتمام الصفقة فى ظل تراجع أسعار اللاعبين فى سوق الإنتقالات العالمية جراء "جائحة" كورونا.

من جانبه أكد رمضان صبحى أن العلاقة بين لاعبى فريقه قوية للغاية وهو ما يظهر داخل الملعب وينعكس بالإيجاب على أداء ونتائج الفريق، وشدد رمضان صبحى أن عمرو السولية له دور كبير فى ضبط اتزان وسط الفريق الأحمر وهو ما يشعر به فى الملعب ويُريح اللاعبين أمامه فى خط الهجوم، وأضاف رمضان صبحى أن أزمته مع اليو بادجى كانت بسيطة وتم تضخيمها بشكل كبير خاصة وأنه قام بمصافحته بعد انتهاء المران مباشرة، معلقاً :"الناس فى وقتها مكنش فى حاجة لقينها يتكلمو فيها عشان كدا كبرو الموضوع..الزمالك لم يدخل فى مفاوضات لضمى فأنا لن العب فى مصر سوى للأهلى وإدارة الزمالك تعلم ذلك ولذلك لم يتفاوضوا معي "

وأضاف رمضان صبحي أن مفاوضات بيراميدز مجرد كلام ولم يتحدث معى أى شخص فى هذا الملف، معلقاً :" قلتها واجددها لن العب فى مصر سوى للأهلى ..هناك مفاوضات شفهية من بعض الأندية الأوربية لضمى ولكن المفاوضات لم ترتقى للطابع الرسمي..هناك بالطبع حديث مع نادر شوقى وكيل أعمالي"