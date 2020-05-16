شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..أحدث إطلالات نجوم الكرة و زوجاتهم فى حظر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة لزوجاتهم كل احترام و تقدير فى ظل تحمل أعباء الحياة ورعاية الأولاد خاصة ان حياة نجم الكرة ترتبط بالمعسكرات المباريات و التدريبات و الابتعاد عن المنزل طوال الوقت ، ونجد ان نجوم الكرة دائما ما يرصدون أوقاتهم السعيدة مع عائلاتهم على السوشيال ميديا بنشر صور معهم على صفحاتهم الشخصية ، حيث يستغل نجوم الكرة فترة تعليق النشاط الحالية بسبب فيروس كورونا فى قضائها مع عائلاتهم و خاصة عماد متعب وزوجته يارا نعوم و رامى صبرى لاعب انبى الذى احتفل بعقد قرانه مؤخرا على المذيعة الرياضية شيما صابر و أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وزوجته و مصطفى فتحى لاعب الزمالك و أيمن أشرف لاعب الأهلى .

ولكن يبدو أن هذا العام لكل منهم طقوس فى شهر رمضان مع العائلة لم يستطع البعض أن يقوم بها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا .

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وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية .

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الكرة مع زوجاتهم فى الصور التالية :