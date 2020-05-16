هل يستجيب فيروس كورونا لنداءات على معلول وأشرف بن شرقى وعبد الله السعيد ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزداد الغموض حول مصير بطولة الدوري المصري الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروي على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية ، تنفيذا تعليق النشاط الرياضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، ويعتلى فريق الكرة بالأهلى صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بعد خوضه لـ17 مباراة هذا الموسم.

وبات السؤال الأهم هل يستجيب فيروس كورونا لنداءات الثلاثى على معلول وأشرف بن شرقى وعبد الله نجوم الايجيبشن ليج ويختفى ليعود الثلاثى لإمتاع جماهير الساحرة المستديرة مرة أخرى ؟.

وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايل فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التي قد يفشل في تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروي بشكل نهائي هذا الموسم، أو حتى عند عودته مطلع الشهر المقبل، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.

النجم التونسي علي معلول والذي يواصل تألقه مع الأهلي، يعد اللاعب الأهم في الفريق في الفترة الماضية، حيث تسببت أهدافه وتمريراته الحاسمة في منح فريق الانتصارات في العديد من المباريات.

وخلال الموسم الحالي، شارك علي معلول مع الأهلي في 20 مباراة، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وصنع 7.

وقاد فايلر الأهلي لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة في الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثاني أفضل انطلاقة في بطولة الدوري بعد مانويل جوزيه والذي حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

ويعد فريق الزمالك من الأندية التى تبحث عن استغلال فترة تجميد النشاط الرياضي في مصر، لترتيب الأوراق فرغم أن الفارس الأبيض نجح في شهر فبراير الماضي في خطف بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بنتيجة 3/1، ثم الفوز بلقب كأس السوبر المصري في الإمارات أمام منافسه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، إلا أنه ابتعد عن المنافسة على قمة الدورى.

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ونجح المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك نجح في اكتشاف نفسه من جديد رفقة فريق الزمالك، فبعد انضمامه للقلعة البيضاء في الصيف الماضي، أصبح اللاعب الأهم في صفوف الفريق.

ولعب بن شرقي مع الزمالك هذا الموسم 21 مباراة، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 5.

وقبل توقف مسابقة الدوري انفرد عبد الله السعيد نجم بيراميدز برقم مميز فهو أكثر لاعب سجل داخل وخارج أرض فريقه ، حيث سجل عبد الله السعيد 7 أهداف على ملعب بيراميدز و 5 أهداف خارج ملعبه كما تمكن من اقتحام نادى المئة هدف ليسجل انجازاً تاريخياً لاينسى.

الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، قاد الفريق في 8 مباريات بالدوري، حقق 5 انتصارات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، سجل اللاعبون 11 هدفا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 32 نقطة، كما قادهم إلى نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخهم.

وجدد الجهاز الإداري بنادي بيراميدز، توصياته للاعبي الفريق الأول، بضرورة اتباع الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وأبلغ الجهاز الإداري، اللاعبين، بتوخي الحذر خلال الإجازة التي حصلوا عليها حتى نهاية الشهر الجاري، تماشيا مع توقف بطولة الدوري، وفقا للإجراءات التي اتخذتها الدولة منعا لانتشار فيروس كورونا.