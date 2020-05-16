شكرا لقرائتكم خبر عن قصة لقب.. الصقر أحمد حسن عميد المصريين في أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصقر أحمد حسن أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري علي مدار تاريخه، بعدما كان الكابتن الرسمي للمنتخب خلال الفترة الذهبية التي حصد خلالها الفراعنة علي 3 بطولات أمم افريقيا 2006 و 2008 و 2010 ، بخلاف مسيرته الكبيرة في عالم الاحتراف الأوروبي والتي دامت لاكثر من 14 عاما ، بدأ أحمد حسن مسيرته الكروية مع مركز شباب مغاغة في محافظة المنيا، قبل أن ينتقل إلى أسوان موسم 1993/1994، وكانت البداية الحقيقية لاحمد حسن عندما تم اختياره في المنتخب الاوليمبي موسم 1994/1995، في عهد الروماني ستايكو المدير الفنى للمنتخب الأولمبي وقتها ، وبعد تألقه مع المنتخب الأوليمبي، انتقل الصقر في الموسم التالي إلى النادي الإسماعيلى.

أول مباراة لاحمد حسن مع الإسماعيلي كانت أمام الترجي التونسي موسم 95 وساهم الصقر وقتها في فوز الدراويش بهدف مجدى الصياد، ليبدأ مسيرة التألق مع الدراويش حيث ساهم حسن في حصول الإسماعيلي على كأس مصر 96-97 تحت قيادة علي أبو جريشة.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 1998 محور التغير في مسيرة الصقر المصري احمد حسن ، فبعد تتويج منتخب الفراعنة بالبطولة التي لعب خلالها حسن دوراً مؤثراً، تلقى الصقر العديد من العروض الاحترافية قبل أن ينتقل إلى نادي كوجالي سبور التركي حتى عام 2000.

وفي موسم 2000/2001 انتقل إلى نادي دينيزليسبور، ثم انتقل إلى نادي بشكتاش التركي، ولعب معهم حتى عام 2006، قبل أن يختتم مسيرته الاحترافية في نادي أندرلخت البلجيكي بعد فوزه مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2006.

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وعبر بوابات النادي الأهلي، عاد أحمد حسن إلى الدوري المصري منذ بداية موسم 2008/2009، حتى اختتم مشواره مع النادي الأهلي، وانتقل إلى نادي الزمالك في موسم 2010/2011 وقضى موسمين به وفاز مع نادي ا توج الصقر مع منتخب مصر بـ4 بطولات كأس أمم أفريقيا أعوام 1998 و2006 و2008 و2010، وحصد جائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا عامي 2006 و2010 لزمالك ببطولة كأس مصر 2013

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رقم قياسي حطمه نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسن، بخوضه 184 مباراة دولية بقميص منتخب الفراعنة، متفوقًا على الحارس السعودي الشهير محمد الدعيع وعلى مواطنه وهداف الكرة المصرية حسام حسن، ليتربع «الصقر» على عرش عمادة لاعبي العالم في إنجاز شخصي فريد وقتها .

أعلن أحمد حسن في 30 نوفمبر 2013 عن اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد مشوار حافل في الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التي لعب لها داخل وخارج مصر وأنهى مشواره في نادي الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013 وتولى منصب مدير الكرة للمنتخب مصر لكرة القدم ويعتبر أحمد حسن اللاعب المصري الوحيد التي أحرز بطولات لكل الأندية التي لعب لها داخل وخارج مصر.