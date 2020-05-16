شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إلغاء الدوري اجتهاد منى وننتظر نتائج اجتماع الأحد لحسم مصير المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى الأسبق، أن إعلانه إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، لم تكن معلومة، وإنما اجتهاد منه وقراءة للأحداث ليس أكثر من ذلك، مطالباً بالانتظار إلى الأحد المقبل للتعرف على مصير المسابقة بشكل نهائى، وقال شوبير فى فيديو بثه عبر حسابه على أنستجرام: "بمجرد انتهاء الحلقة وجدت انفجارا عن إلغاء الدوري، أنا كنت واضح وقولت ان دى قراءة للمشاهد، دعونا ننتظر للأحد المقبل للتعرف على القرار النهائى، وطبعا كلنا نفسنا النشاط الكروى يعود ".

وكان أحمد شوبير، أعلن أن بطولة الدورى هذا الموسم قد انتهت بنسبة كبيرة، وقرار إلغاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، قارب على الإصدار، بسبب فيروس كورونا وانتشاره فى الفترة الأخيرة، مضيفًا إنه سيتم الإعلان عن إلغاء جميع المسابقات الكروية خلال الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الأحد.

ومنذ ساعات قليلة ، نفى دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجود أية قرارات من قبل الوزارة لإلغاء بطولة الدورى لهذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث نشر الوزير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلاً ، "كل عام والجميع بخير وتقبل الله طاعتكم، ولا يوجد أية قرارات من قبل الوزارة لإلغاء أى نشاط أو بطولة حتى الآن، وندرس مع وزارة الصحة كافة الإجراءات الاحترازية الملزمة حال استئناف أى نشاط رياضى أو فتح مؤسسة رياضية للعرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يخص جائحة كرونا، وفي حال وجود أى قرار سوف يعلن رسميا من خلال مجلس الوزراء، ونتمنى الخير لكل رياضى مصر، ونعى حساسية القرار ونتأنى فى دراسته مع جميع الهيئات المعنية".

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وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد نفت فى بيان لها كل ما تم تداوله فى الساعات الماضية من أخبار بشأن إلغاء الدورى المصرى لكرة القدم بجميع أقسامه أو إلغاء النشاط الرياضى بشكل كامل، وذلك بعدما تم تعليق منافسات النشاط الرياضى منذ منتصف شهر مارس الماضى، والممتد حتى نهاية شهر مايو الجارى، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، حيث أوضحت وزارة الرياضة أنه لم يتم اتخاذ أى قرار فى هذا الشأن حتى الآن.

فيما طالبت وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحرى الدقة فى تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية فى الحصول على المعلومات، وذلك بعدما تم تداول عدد من الأنباء فى الساعات الأخيرة بشأن إلغاء مسابقة الدورى الممتاز دون الإعلان عن بطلاً أو هبوط أى فريق بعد توقف منافسات المسابقة المحلية، بسبب فيروس كورونا.