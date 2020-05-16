فايلر يرفض ضم ظهير بيراميدز للأهلي خلال ميركاتو الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فكرة التعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما تلقى تقريراً من لجنة التخطيط بالأهلي بأكثر من لاعب مُرشح لتدعيم دفاع الفريق ومنهم أحمد أيمن منصور الذى يرى أكثر من مسئول أهلاوي أنه لاعب مُفيد ومهم فنياً خاصة وأنه يُجيد اللعب في مركز الدفاع أو كظهير أيسر، وتم طرح الأمر على المدرب السويسري رينيه فايلر لكن الأخير أكد أن الأهلي ليس بحاجة لضم لاعب بيراميدز لوجود لاعبين في الأهلي بنفس مهاراته وقدراته الفنية بما يعني أنه لن يُضيف للقلعة الحمراء مع التقدير التام لقدراته وإمكانياته الفنية ليتم إغلاق ملف ضم ظهير بيراميدز مُبكراً بناءً على رؤرية السويسري رينيه فايلر الذي يُعد الأمر الناهي في فريق الكرة ويمنحه مسئولو القلعة الحمراء كافة الصلاحيات في الفريق.
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