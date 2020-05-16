بالمواعيد والقنوات الناقلة.. دورتموند وشالكه ضمن أبرز مباريات السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي تعود كرة القدم للحياة مرة أخرى عن طريق بطولة الدوري الألماني بعد توقف دام لمدة شهرين تقريباً بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وتستأنف اليوم السبت، الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا" من هذا الموسم 2019-2020. وتُعد مباراة ديربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه هي أبرز مباريات الجولة الـ26 من البوندسليجا. وننشر لكم أبرز مباريات الجولة الـ26 اليوم السبت من البوندسليجا ومواعيدها والقنوات الناقلة لها: فورتونا دوسلدورف وبادربورن - الساعة الثالثة والنصف وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5 Advertisements هوفنهايم وهيرتا برلين - الساعة الثالثة والنصف وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 لايبزيج وفرايبورج - الساعة الثالثة والنصف وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 بروسيا دورتموند وشالكه - الساعة الثالثة والنصف وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 أوجسبورج وفولفسبورج - الساعة الثالثة والنصف وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4 إينتراخت فرانكفورت وبروسيا مونشنجلادباخ - الساعة السادسة والنصف وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

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