نفت وزارة الشباب والرياضة كل ما تم تداوله من أخبار مؤخراً بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه، أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل، موضحة بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.
وطالبت وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحري الدقة في تداول الاخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
وكان الإعلامي أحمد شوبير قد قال في تصريحات
واوضح الدكتور اشرف صبحي في تصريحات له انه لا يوجد أي قرارات من قبل الوزارة لالغاء أي نشاط أو بطولة حتي الان مؤكدا أنه يتم دراسة كافة الإجراءات الاحترازية الملزمة في حال استئناف أي نشاط رياضي أو فتح مؤسسة رياضية مع وزارة الصحة للعرض علي لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يخص جائحة كرونا وفي حال وجود أي قرار سوف يعلن رسميا من خلال مجلس الوزراء .
واتم صبحي بان الوزارة تتمني الخير لكل رياضي مصر وتعي جيدا حساسية القرار ويوجد تأني في دراسته مع جميع الهيئات المعنية .
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة تكشف حقيقة تصريحات أحمد شوبير عن إلغاء الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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