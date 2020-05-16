وزارة الرياضة تكشف حقيقة تصريحات أحمد شوبير عن إلغاء الدوري

نفت وزارة الشباب والرياضة كل ما تم تداوله من أخبار مؤخراً بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه، أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل، موضحة بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وطالبت وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحري الدقة في تداول الاخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد قال في تصريحات