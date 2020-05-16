نتيجة مباراة دورتموند وشالكه فى الدوري الالماني

يستقبل بوروسيا دورتموند نظيره شالكه في ديربي النهر، بواحدة من أهم مباريات اليوم السبت 16-5-2020، بعد العودة من توقف دام لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الالماني “البوندسليجا”.
وستقام المباراة على ملعب سيجنال إدونا بارك، خلف الأبواب المغلقة (دون حضور جمهور)، في مشهد غير مسبوق بالنسبة للملعب الذي يتسع لأكثر من 78 ألفًا.
وستُبث مباراة القمة بين “بوروسيا دورتموند وشالكه” على القناة الأولى beIN HD 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” من كابينة التعليق الرئيسية في العاصمة القطرية الدوحة، وستنطلق فى تمام الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت مكة، 13:30 بتوقيت جرينتش.
وسيدخل بوروسيا دورتموند المباراة بطموح الاقتراب بفارق نقطة واحدة من المتصدر بايرن ميونخ قبل أن يحل الأخير ضيفًا على يونيون برلين يوم غد الأحد.
ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن البايرن، بينما يحتل شالكه المركز السادس برصيد 37 نقطة بفارق 12 نقطة واضحة عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
يذكر ان نتيجة آخر مواجهة بين الفريقين كانت التعادل السبلي عندما تقابلا بالدور الأول فى الدوري الألماني لحساب الجولة التاسعة على ملعب فريق شالكه “فيلتينس آرينا”.
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