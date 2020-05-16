رياضة | برشلونة يكثف مفاوضاته لخطف نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يكثف مفاوضاته لخطف نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي برشلونة مفاوضاته مع يوفنتوس من أجل خطف نجم الفريق، البوسني ميراليم بياينتش في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن بيانيتش أبدى موافقته على الانتقال إلى برشلونة، لكن يبدو أن التفاصيل بين الناديين ستحتاج بعض الوقت.

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ويسعى البارسا لإدخال نيلسون سيميدو ظهير الفريق في صفقة بيانيتش من أجل تخفيض الجانب المادي في الصفقة.

ولا يمانع فريق يوفنتوس في رحيل بيانياتش خاصة وأن النادي يريد ضم الفرنسي بول بوجبا هذا الصيف من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن كيكي سيتين مدرب برشلونة هو من طالب إدارة النادي بضرورة ضم بيانياتش، حيث يرى المدرب الإسباني أن البوسني سيكون إضافة قوية للفريق.