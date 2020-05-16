رياضة | الأهلي يتجه للجزائر للتعاقد مع بديل أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتجه للجزائر للتعاقد مع بديل أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت العديد من التقارير الصحفية عن رغبة النادي الأهلي في ضم بديل أحمد فتحي الذي رحيل عن صفوف الفريق باتجاه بيراميدز ، حيث ستكون الوجهة القادمة هي الجزائر.

ويأمل الأهلي في التعاقد مع حسين بن عيادة الظهير الأيمن لشباب قسنطينة الجزائري في الصيف القادم.

وذكرت صحيفة dzfoot الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية أن الزمالك أيضا أبدى اهتمامه بضم بن عيادة في الفترة الماضية في الموسم المقبل.

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وكشفت الصحيفة الجزائرية أن بن عيادة اعترف بنفسه قد بوجود مفاوضات بينه وبين مسئولي الزمالك للانتقال إلى القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن حسين بن عيادة يثير اهتمام العديد من الأندية التي تترقب نهاية تعاقده مع فريقه الحالي.

وأوضحت الصحيفة الجزائرية أن بن عيادة تلقى 4 عروض رسمية من كلا من الترجي التونسي والأهلي والزمالك المصريين وأحد الفرق في دوري الدرجة الأولى التركي.

وأكدت الصحيفة الجزائرية أن مسئولي قسنطينة لا يقفون مكتوفي الأيدي وأنهم يتفاوضون مع بن عيادة ووكيله من أجل الاتفاق على تجديد عقده من أجل الحصول على تعويض مادي عقب رحيله.