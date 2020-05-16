رياضة | أيمن منصور يكشف حقيقة مفاوضات نجله مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أيمن منصور يكشف حقيقة مفاوضات نجله مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أيمن منصور لاعب الزمالك السابق، عن رغبته في عودة نجله مره أخرى إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال أيمن منصور خلال تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس:" أحمد أيمن منصور يحترم ناديه بشده، ومستمر مع بيراميدز حتى نهاية عقده".

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وتابع:" أحمد أيمن منصور لم يتفاوض مع أي فريق خلال الفترة الماضية، ومستمر مع بيراميدز".

وواصل:" أتمنى أن أراه بقميص الزمالك من جديد، لأن ميولي للقلعة البيضاء".

وأتم:" حزنت جدا جدا عندما رحل أحمد ومحمد عن الزمالك، هما أولاد نادي الزمالك".