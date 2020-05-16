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رياضة | مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 16-5-2020

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كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 16-5-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الدوري الألماني لكرة القدم اليوم بعد فترة توقف استمرت لأكثر من شهرين بسبب انتشار وباء ، لتبدأ بمواجهة قوية ومرتقبة تجمع بوروسيا دورتموند ونظيره شالكه.

ونستعرض جدول مباريات اليوم السبت والتي تقام بداية من الساعة الثالثة والنصف عصرا:

الدوري الألماني

1- هوفنهايم – هيرتا برلين – الساعة الثالثة والنصف عصراً.

2- أوجسبورج – فولفسبورج – الساعة الثالثة والنصف عصراً.

3- بوروسيا دورتموند – شالكة – الساعة الثالثة والنصف عصراً.

4- فورتونا دوسلدورف – بادربورن – الساعة الثالثة والنصف عصراً.

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5- لايبزج – فرايبورج – الساعة الثالثة والنصف عصراً.

6- إينتراخت فرانكفورت – بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة السادسة والنصف مساءاً.

دوري الدرجة الثانية

1- إيريزبيرج – ساندهاوسن – الساعة الواحدة ظهراً.

2- كارلسوهر – دارمشتات – الساعة الواحدة ظهراً.

3- يان ريجينسبورج – هولستاين كيل – الساعة الواحدة ظهراً.

4- بوخوم – هايدنهايم – الساعة الواحدة ظهراً.

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