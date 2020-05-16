رياضة | مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 16-5-2020

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 16-5-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعود الدوري الألماني لكرة القدم اليوم بعد فترة توقف استمرت لأكثر من شهرين بسبب انتشار وباء كورونا ، لتبدأ بمواجهة قوية ومرتقبة تجمع بوروسيا دورتموند ونظيره شالكه.
ونستعرض جدول مباريات اليوم السبت والتي تقام بداية من الساعة الثالثة والنصف عصرا:
الدوري الألماني
1- هوفنهايم – هيرتا برلين – الساعة الثالثة والنصف عصراً.
2- أوجسبورج – فولفسبورج – الساعة الثالثة والنصف عصراً.
3- بوروسيا دورتموند – شالكة – الساعة الثالثة والنصف عصراً.
4- فورتونا دوسلدورف – بادربورن – الساعة الثالثة والنصف عصراً.
5- لايبزج – فرايبورج – الساعة الثالثة والنصف عصراً.
6- إينتراخت فرانكفورت – بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة السادسة والنصف مساءاً.
دوري الدرجة الثانية
1- إيريزبيرج – ساندهاوسن – الساعة الواحدة ظهراً.
2- كارلسوهر – دارمشتات – الساعة الواحدة ظهراً.
3- يان ريجينسبورج – هولستاين كيل – الساعة الواحدة ظهراً.
4- بوخوم – هايدنهايم – الساعة الواحدة ظهراً.