رياضة | مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 16-5-2020

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 16-5-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الدوري الألماني لكرة القدم اليوم بعد فترة توقف استمرت لأكثر من شهرين بسبب انتشار وباء كورونا ، لتبدأ بمواجهة قوية ومرتقبة تجمع بوروسيا دورتموند ونظيره شالكه. ونستعرض جدول مباريات اليوم السبت والتي تقام بداية من الساعة الثالثة والنصف عصرا: الدوري الألماني 1- هوفنهايم – هيرتا برلين – الساعة الثالثة والنصف عصراً. 2- أوجسبورج – فولفسبورج – الساعة الثالثة والنصف عصراً. 3- بوروسيا دورتموند – شالكة – الساعة الثالثة والنصف عصراً. 4- فورتونا دوسلدورف – بادربورن – الساعة الثالثة والنصف عصراً. Advertisements 5- لايبزج – فرايبورج – الساعة الثالثة والنصف عصراً. 6- إينتراخت فرانكفورت – بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة السادسة والنصف مساءاً. دوري الدرجة الثانية 1- إيريزبيرج – ساندهاوسن – الساعة الواحدة ظهراً. 2- كارلسوهر – دارمشتات – الساعة الواحدة ظهراً. 3- يان ريجينسبورج – هولستاين كيل – الساعة الواحدة ظهراً. 4- بوخوم – هايدنهايم – الساعة الواحدة ظهراً.

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