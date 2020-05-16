رياضة | كواليس العرض السويسري لضم نجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كواليس العرض السويسري لضم نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية يونانية، عن اهتمام العديد من الأندية في التعاقد مع الدولي المصري عمرو وردة، خلال الفترة المقبلة.

حيث أفادت إذاعة Live sport-fm اليونانية، عن رغبة نادي يانج بويز في التعاقد مع عمرو وردة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويتنافس على ضم وردة كل من سيفاسبور ومالاطيا سبور التركي،وذلك بعد رحيله عن فريق لاريسا اليوناني، لأسباب تأديبية خطيرة، وفقا لبيان النادي اليوناني.

حيث أكدت الإذاعة اليونانية، عن رغبه المصري عمرو وردة في الخروج من اليونان، والبحث عن نادي جديد.

وشارك عمرو وردة خلال 23 مباراة في الموسم الجاري محلياً، نجم في تسجيل 7 وصنع 6 أهداف.