رياضة | ميسي: برشلونة قادر على الفوز بجميع البطولات

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي: برشلونة قادر على الفوز بجميع البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي لاعب نادي برشلونة الاسباني أن النادي الكتالوني قادر على الفوز بجميع البطولات هذا الموسم من بينهم بطولة دوري أبطال أوروبا لأنه يمتلك العديد من اللاعبين الرائعين.

وقال ميسي:"‏ربما المدرب سيتين اساء فهمي نحن لا نستطيع الفوز بدوري ابطال اوروبا باللعب بنفس الطريقة التي يلعب بها لم أشك أبداً في الفريق وفي قدرتنا على الفوز في كل البطولات ولكن ليس من خلال الطريقة التي كنا نلعب بها‏ كنت محظوظ بلعب دوري الأبطال كل موسم وأنا أعرف أنه لا يمكننا الفوز باللقب بالطريقة التي كنا نلعب بها".

Advertisements

وأضاف نجم نادي برشلونة:"‏الحجر كان صعبًا لكن بدنياً اشعر بأنني جيد جداً ‏انا في حالة جيدة جداً لأنني كنت اتدرب في المنزل مما ساعدني على الحفاظ على لياقتي. على الرغم من ان التدريب في المنزل مختلف عن المدينة الرياضية. من الناحية النفسية كان امرًا صعباً على الجميع لكن بفضل عائلتي استطعنا تجاوز ذلك".

واختتم النجم الدولي الأرجنتيني تصريحاته قائلا:"‏ الحجر كان صعباً لكن مع الأطفال وأنتونيلا كل شيء يكون مُمتعاً نعلم أنه سيكون غريباً أن نلعب دون وجود أشخاص في الملعب, لعبت مرة بدون جمهور وكان الأمر غريب جداً وجود الفريق في فندق وحدهم سيكون صعباً, لا نرغب في الانفصال عن عائلاتنا".