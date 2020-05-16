رياضة | سواريز يوجه نصيحة لـ مارتينيز قبل انضمامه لصفوف برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر سواريز يوجه نصيحة لـ مارتينيز قبل انضمامه لصفوف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الاسباني نصيحة بنظيره لاوتارو مارتينيز المهاجم الدولي الأرجنتيني لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي بعد اقترابه من الانضمام لصفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال سواريز في تصريحات صحفية اليوم:"لاوتارو لاعب مذهل ونجح فى التطور خلال فترة تواجده فى إيطاليا وسأرحب به فى حال تعاقد برشلونة معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة دائما إدارة النادى ترغب فى التعاقد مع لاعبين مميزين يمكنهم مساعدتنا فى تحقيق أهدافنا، وهو التتويج بجميع البطولات".

وأضاف مهاجم نادي برشلونة:"المنافسة مع لاوتارو مارتينيز ستكون صحية وفى صالح الفريق، وأعتقد أن اللاعبين الذين يأتون من أجل القتال لحجز مكانة أساسية فى التشكيل سيكونون موضع ترحيب دائما أعتقد ذالك".

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يذكر أن العديد من التقارير الاسبانية والإيطالية أكدت اقترب الاتفاق بين نادي برشلونة و إنتر ميلان علي انضمام المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لصفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.