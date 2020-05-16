رياضة | ميسي يعلق على صفقات برشلونة القادمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي يعلق على صفقات برشلونة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني على الصفقات المحتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز الفريق الكتالوني في الموسم الجديد.

وقال ميسي في تصريحات صحفية:"‏هنالك بعض الأشخاص في نادي برشلونة هم مسؤولين بخصوص الصفقات وهم من يختاروا المُناسب للفريق بخصوص اللاعب الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي فهو لاعب متكامل ومثير للاعجاب".

وأضاف نجم نادي برشلونة:"ربما هذه الفترة التي لم نكن نلعب بها تكون فائدة لنا. سنرى ذلك عندما نعود نلعب من جديد خطر العدوى في كل مكان. عندما تغادر من المنزل يكون الخطر موجودًا لذلك يجب علينا ان لا نفكر بذلك كثيرًا ويجب علينا الإلتزام ببروتوكلات الليغا واتخاذ اقصى التدابير الوقائية"

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واختتم ميسي تصريحاته قائلا:"‏لوتارو مُتشابه مع سواريز حيث يتعامل الإثنين بشكل جيد مع اجسامهم وطريقتهم بالتحكم بالكرة والتسجيل لديهم اشياء مماثلة ‏لكن لأكون صادقًا معك لا اعتقد ان هنالك مفاوضات مع لوتارو حاليًا. لا يوجد لدي اي فكرة".