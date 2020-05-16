وزارة الشباب والرياضة تحسم الجدل بشأن إلغاء النشاط الكروي في مصر

كشفت وزارة الشباب والرياضة حقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء الموسم الرياضي والكروي في مصر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "صدى البلد" أن وزارة الشباب والرياضة نفت كل ما تم تداوله من أخبار مؤخرًا بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه، أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وطالبت الوزارة الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

ونقل الموقع عن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، قوله إنه لا يوجد أي قرارات من قبل الوزارة لإلغاء مسابقة الدوري أو أي نشاط أو بطولة حتى الوقت الحالي.

Advertisements

وأضاف صبحي أن وزارة الرياضة تدرس حالياً مع وزارة الصحة كافة الإجراءات الاحترازية الملزمة في حال استئناف أي نشاط رياضي أو مسابقة الدوري أو فتح مؤسسة رياضية للعرض علي لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يخص أزمة كورونا.

وأشار صبحي إلى أنه في حال وجود أي قرار، سوف يتم الإعلان رسمياً من خلال مجلس الوزراء.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، مقدم برنامج "ملعب أون"، قد صرح بأن "نتيجة الاجتماع بين وزير الرياضة أشرف صبحى ووزيرة الصحة، لن توجد كرة قدم فى وجود وباء كورونا".

وأكمل: "خلال أيام سيعلن رسميًا عن إلغاء جميع البطولات المحلية سواء الدورى المصرى أو مسابقة الكأس".

واختتم: "أنا من أشد المؤيدين لعودة النشاط الرياضى، ولكن المسؤولون على دراية كاملة بأى قرار سيتم اتخاذه ونحن سنسانده، ولكنى بالفعل أرى أن استكمال المسابقة أمرا صعبا".

يشار إلى أن اتحاد الكرة أعلن عن تمديد فترة توقف الدوري حتى آخر مايو الجاري، تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحد من تفشي فيروس كورونا.