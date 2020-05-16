شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يربط بداية العقد الجديد لكارتيرون بموقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربط مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بداية العقد الجديد للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، من مطلع شهر يوليو المقبل بإلغاء مسابقة الدورى الممتاز، هذا الموسم، حيث ينتهى تعاقده مع النادى فى نهاية الشهر المقبل وينتظر الزمالك القرار النهائى بشأن مسابقة الدورى وحال عدم إلغاءها سيستمر العمل بين كارتيرون والزمالك بالعقد الحالى وحال إلغاء المسابقة سيتم تفعيل العقد الجديد بداية من شهر يوليو والذى يتضمن مكافآت إضافية للمدرب الفرنسى لتحفيزه لمواصلة تحقيق البطولات بعد نجاحه فى قيادة الفريق الأبيض لحصد بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى قبل تعليق منافسات النشاط الرياضى فى مصر وكذلك بطولات الاتحاد الإفريقى "كاف"، بسبب الاجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، الذى تسبب فى تعليق منافسات الدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى والممتد حتى نهاية شهر مايو الجارى، وفقًا للمستجدات.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم قبل تعليق منافسات الكرة، لتجنب انتشار فيروس كورونا، برصيد 31 نقطة، وذلك بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالهم فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 مباريات وهزم فى 3 لقاءات من بينهم هزيمة اعتبارية أمام الأهلى لاعتباره منسحبًا من القمة، فيما تصدر الأهلى جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة.

فيما نجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.