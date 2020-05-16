زي النهاردة.. الأهلي يدك شباك الزمالك بسداسية تاريخية في ليلة «بيبو وبشير»

16 مايو 2002.. هو التاريخ الذي لن ينساه جماهير القطبين الأهلي والزمالك رغم مرور 18 عاماً، بعدما نجح الفريق الأحمر في الفوز على الأبيض بسداسية تاريخية مقابل هدف وحيد.

تلك المباراة بتفاصيلها وأهدافها وهتافها وتعليقاتها لن تخرج من ذاكرة جماهير القطبين، من "السلام عليكم والهدف الأول" إلى "بيبو وبشير بيبو والجون"، لتكون ليلة تاريخية لن ينساها جمهور الأهلي، و"كابوساً" لم يتوقعه أكثر المتشائمين من جمهور الزمالك.

بعد دقائق من بداية المباراة، تمكن رضا شحاتة من تسجيل الهدف الأول للأهلي، قبل أن يتمكن إبراهيم سعيد من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 19 في شباك محمد عبد المنصف.

وعمّق خالد بيبو جراح الزمالك بهدف ثالث في الدقيقة 29، ليقضي على آمال الزمالكاوية في العودة للمباراة مجدداً.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن حسام حسن في إحراز هدف الزمالك الأول، متوعداً بإشارته الشهيرة بأن المباراة ستنتهي 5-3 لصالح الفريق الأبيض.

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وفي الشوط الثاني، أحرز خالد بيبو الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 64، ليجد المعلق مدحت شلبي نفسه معلّقاً على الهدف بهتافه الشهير: "بيبو وبشير.. بيبو والجون".

وفي الدقيقة 72، أحرز بيبو هدفه الثالث "هاتريك" والخامس للأهلي في شباك عبد المنصف.

ودخل بيبو التاريخ من أوسع أبوابه بتسجيله الهدف السادس للأهلي والرابع له "سوبر هاتريك" في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بفوز كاسح للأهلي على الزمالك بسداسية.

وتسببت المباراة في زلزال في نادي الزمالك، حيث تمت إقالة الألماني أوتوفيستر من تدريب الفريق، وكما خرج بعض من لاعبو الفريق الأبيض بتصريحات تفيد بأن الخواجة كان يدير المباراة "سكران".