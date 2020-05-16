شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تطالب الجبلاية بعقود تقنية الـ var والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو وزارة الرياضة من اللجنة الخماسية جميع العقود الخاصة بتقنية الـvar من أجل تسليمها إلي الرقابة الإدارية مع بعض الأوراق الخاصة بملف عقد تقنية حكم الفيديو var الذي ابرمه مسؤولو الجبلاية خلال الفترة الماضية من أجل مراجعته ومعرفة اسباب اختيار الشركة الإسبانية للحصول علي حق تقنية حكم الفيديو في مصر واغلاق هذا الملف ومعرفة قانونيته في ظل تقدم اكثر من 12 شركة للتعاقد علي تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري .

تسلم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة 10 أطقم سماعات var بعد انتهاء الإفراج الجمركى ووصولها إلى مقر اتحاد الكرة مساء الأربعاء الماضى من قبل الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق التقنية فى الدورى المصرى، والتى تعاقد معها اتحاد الكرة عند بداية تطبيق التقنية، على أن يتم تسليم هذه السماعات للجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج تمهيدا لتوزيعها على الحكام عقب استئناف مباريات الدورى الممتاز المتوقفة حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا الذى تسبب فى إيقاف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم لخطورته على الرياضيين لأنه سريع الانتشار عند الاختلاط، لذا فضّل الجميع توقف النشاط لحين الوصول لعلاج لهذا الفيروس .

من ناحية أخرى، أعلن مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تطبيق قانون جديد يتيح للأندية إجراء 5 تبديلات فى المباراة الواحدة بدلا من 3، وذلك بعد استئناف الدوريات مجددا، والمتوقفة فى الوقت الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا فى العديد من بلدان العالم.

ونشر الاتحاد الدولى بيانا عبر موقعه الرسمى قال فيه، إن التعديل الجديد سيدخل حيز التنفيذ فى الحال مع استئناف المساباقت الحالية، بجانب تعطيل استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بشكل مؤقت حاليا.