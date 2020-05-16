شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يؤجل حسم صفقات الزمالك بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسؤولو الزمالك، تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، بشأن الاحتياجات الخاصة بالموسم المقبل للتحرك نحو إتمامها بصورة رسمية بعدما أكد الفرنسى أنه لا يمكنه فى الوقت الحالى تحديد احتياجاته أو رأيه فى اللاعبين الحاليين وتقييمه النهائى بشأن عدد من الأمور انتظارا لموقف النشاط الكروى هذا الموسم، حيث تسبب توقف الدورى، بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لتجنب انتشار فيروس كورونا فى تمهل كارتيرون فى إعداد تقرير النهائى بشأن قائمة الفريق فى الموسم الجديد، حيث مازال ينتظر موقف الدورى وكذلك منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعدما قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباريات نصف نهائى بطولتى دورى أبطال إفريقيا وكذلك الكونفدرالية، لأجل غير مُسمى، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، الذى تسبب فى تعليق الدوريات الكبرى فى الكثير من دول العالم.

ويرتبط الزمالك بمواجهة هامة مع الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث جاء تركيز المدرب الفرنسى بشكل كلى فى المرحلة الماضية حول متابعة تدريبات اللاعبين فى المنزل وسعيهم للحفاظ على لياقتهم البدنية بجانب التشديد على إتباع الإجراءات الصحية لتجنب فيروس كورونا والتعليمات المختلفة من الجهاز الطبى حول تلك المسألة، إلا أن كارتيرون سيفتح خط تواصل مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، لوضع الخطوط العريضة بشأن المراكز التى تحتاج إلى دعم عاجل فى الموسم القادم وعلى رأس تلك المراكز، مركز الظهير الأيمن ووسط الملعب.

وكان الزمالك، قد نجح تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى.