شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يرفض العروض المحلية حال الرحيل عن الأهلي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي فكرة الاستمرار في الدوري المصري إذا ما رحل من القلعة الحمراء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري المُجمّد حالياً بسبب تفشي وباء "كورونا" وأعلن اللاعب أنه سيرحل لأحدى الدوريات الخارجية حال الرحيل عن الأهلي وهو الاحتمال الأقرب لرغبة النادي التعاقد مع لاعب أجنبي أخر بدلاً منه ، ويمتلك اللاعب الأنجولي عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل بجانب عرضاً من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولي وهو ما سيحسمه "جناح" الأهلي خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء ، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلي رسمياً.

من جانبهم ، رحّب مسئولو الأهلى برحيل جيرالدو لناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، حال تقديم عرض رسمى مناسب للقلعة الحمراء، وأعلن مسئولو القلعة الحمراء أنهم قرروا بنسبة كبيرة بيع جيرالدو خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة للنادى الذى سيُقدم عرضاً مناسباً.

ومنح رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة النادى الضوء الأخضر من أجل تسويق جيرالدو لعدم حاجة الفريق لجهوده الموسم المقبل، وهو ما جعل الإدارة الحمراء لا تُمانع فىعودة جيرالدو لنادى أول أغسطس الأنجولي أو أي ناد آخر طالما كان العرض مُنابسب للأهلي واللاعب أيضاً.

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كانت تقارير صحفية أنجولية قد أكدت أن نادي أول أغسطس يدرس استعادة جناحه جيرالدو دا كوستا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وقالت صحيفة "جورنال دي أنجولا" إن نادي أول أغسطس ينتظر الموقف الرسمي للاتحاد الأنجولي لكرة القدم فيما يتعلق بمستقبل الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا.ويفاضل جيرالدو بين عدة عروض تلقاها الفترة الماضية تمهيداً للرحيل لأحداها الموسم المقبل بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء أمراً نهائياً ومسألة وقت فقط، واستقر مسئولو الأهلى على الاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.