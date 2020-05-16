اتحاد الكرة يدرس زيادة مكافات الصالات والنسائية لضم أندية جديدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة زيادة المكافأت الخاصة بالألعاب الأخري مثل كرة الصالات والشاطئية والكرة النسائية في الموسم المقبل من اجل إقناع الأندية الأخري بالمشاركة في هذه الدوريات وزيادة الإقبال علي هذه الألعاب خاصة النسائية و الصالات التي تشهد اهتمام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى أندية الدورى الممتاز، للمشاركة فى دورى كرة الصالات لكرة القدم بداية من الموسم المقبل ودورى الكرة النسائية أيضا، من أجل زيادة قوة اللعبتين من الناحية الفنية والانتشار الإعلامى، إلى جانب أن هناك اهتماما كبيرا من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بهذه الألعاب وتطويرها فى الفترة المقبلة وزيادة الدعم المالى الموجه من فيفا إلى الاتحادات الأهلية لتطوير هذه الألعاب حتى تكون هناك منافسة قوية، وهو ما جعل سحر عبد الحق عضو راللجنة الخماسية تهتم بهذه الألعاب المكلفة بالإشراف عليها وتدعيمها بشكل قوى لتكون بالصورة الأفضل لتاريخ الرياضة المصرية فى أفريقيا لما لها من صولات وجولات فى مختلف الألعاب.

وطالبت سحر عبد الحق، عضو اللجنة للخماسية لاتحاد الكرة، بإرسال خطاب رسمى إلى القطبين الأهلى والزمالك خلال الفترة الماضية للمشاركة فى بطولات كرة الصالات ومشاركتهما مباشرة فى الدورى الممتاز من أجل زيادة شعبية اللعبة فى حال مشاركة الناديين ولم يتم تلقى اى ردود حتى الآن