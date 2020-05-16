شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير ليس الأول. .3 لاعبين على قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الماضية ضجة كبيرة بشأن رفع اسم سعد سمير نجم دفاع الأهلي من قائمة الفريق، وبالتالي يحق للمدافع الدولي التوقيع لأي ناد مجاناً بداية من الموسم المقبل، ليخرج النادي الأهلي يرد مبرراً هذا الموقف، بأن اسم سعد سمير مرفوع بالفعل منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية وبالتحديد في شهر يناير الماضي وذلك بالاتفاق مع اللاعب، الذي تعرض قبلها لإصابة كانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي الخلفي وهي الإصابة التي كانت تحتاج لفترة لا تقل عن 6 شهور للتعافي، وأن رفع اسم سعد سمير جاء لكي يتثني للنادي قيد محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الفريق الذي انتقل للقلعة الحمراء في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ناديه البرتغالي خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

إلا أن سعد سمير ليس الوحيد على قوائم الانتظار بين لاعبي الايجيبشن ليج بسبب الإصابة أو لأسباب أخرى، فهناك أحمد حمودي وكريم نيدفيد، وأيمن حفني الذي نجا من فخ قائمة الانتظار بالانتقال للمقاولون.

خطأ إداري يجمد أيمن حفني مع المقاصة

تسبب خطأ إداري من مسئولي فريق مصر المقاصة، في فهم نظام الاستبدال، في عرقلة مشاركة أيمن حفني مع الفريق الفيومي في بداية الموسم، وبدأت الأزمة بعدما أنها المقاصة تعاقده مع حفني لثلاث مواسم قادماً من الزمالك، ليفاجئ اللاعب بأنه ممنوع من القيد مع المقاصة الذي استنفذ جميع استبدلاته، وظل أيمن حفني خارج القائمة طوال النصف الأول من الدوري قبل أن يتلقى عرضاً من المقاولون العرب في يناير ليعود بعد فترة طويلة للمشاركة.

Advertisements

الإصابة تخرج كريم نيدفيد من قائمة الأهلي

اصابة طويلة تعرض لها كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي، في غضروف الركبة، وبسبب التشخيص الطبي الخاطئ واصل نيدفيد غيابه عن الفريق ليتم رفع اسمه من القائمة للاستفادة بهذا المكان في ضم لاعب جديد حتى يكتمل شفاء اللاعب.

اكتمال العدد يبعد أحمد حمودي عن المشاركة مع بيراميدز

تكررت أزمة أيمن حفني مع أحمد حمودي لاعب الأهلي السابق الذي انتقل إلى بيراميدز بداية الموسم الجاري، إلا أنه واجه أزمة استنفاذ الاستبدالات ليضطر إلى الانتظار لمدة موسم كامل دون مشاركة.