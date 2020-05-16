رياضة | تطورات جديدة حول تعاقد برشلونة مع ميراليم بيانيتش

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول تعاقد برشلونة مع ميراليم بيانيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إن بيانيتش وافق على الانتقال إلى البارسا، حيث يرغب لاعب يوفنتوس في خوض تحدي جديد مع البارسا.

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ويسعى البارسا لإدخال نيلسون سيميدو ظهير الفريق في صفقة بيانيتش من أجل تخفيض الجانب المادي في الصفقة.

ولا يمانع فريق يوفنتوس في رحيل بيانياتش خاصة وأن النادي يريد ضم الفرنسي بول بوجبا هذا الصيف من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن كيكي سيتين مدرب برشلونة هو من طالب إدارة النادي بضرورة ضم بيانياتش، حيث يرى المدرب الإسباني أن البوسني سيكون إضافة قوية للفريق.