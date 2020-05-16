رياضة | جوارديولا يتحدث عن صلاح ويكشف مفاجأة مثيرة عنه

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يتحدث عن صلاح ويكشف مفاجأة مثيرة عنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت سلسلة امازون للأفلام فيلم وثائقي عن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الساعات الماضية.

وجاء الفيلم الوثائقي للمدرب الإسباني وهو يتحدث عن ثلاثي فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو قبل مواجهة الموسم قبل الماضي بربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

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وقال جوارديولا للاعبي قبل المباراة : "ليفربول يمتلك خط هجومي قوي ومرعب، وسوف يمثلون خطورة كبيرة علينا، ويجب أن نحافظ على تركيزنا طوال المباراة".

وتابع : "صلاح مرعب وأشعر بأنه سيلعب في مركز المهاجم الصريح خلال تلك المباراة، وسيتبادل المراكز مع البرازيلي روبرتو فيرمينيو".

الجدير بالذكر أن ليفربول أطاح بفريق مانشستر سيتي بعد الفوز ذهاب وإيابا بنتيجتي 3-0 و 2-1، واحرز محمد صلاح هدف في كل مباراة.