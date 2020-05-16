رياضة | أرقام باهر المحمدي صفقة الأهلي المرتقبة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرقام باهر المحمدي صفقة الأهلي المرتقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي يقترب من ضم المدافع الدولي "باهر المحمدي" في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير، أن المحمدي تلقى عرضين من الأهلي والزمالك خلال الفترة الحالية، إلا أن اللعب فضل الإنضمام للأهلي.

وأضافت التقارير، أن الصفقة ستكلف الأهلي مبلغ 60 مليون جنيه، على أن ينتقل اللاعب لمدة 4 سنوات، تبدأ من الموسم المقبل 2020/2021.

ومن المقرر أن يحل المحمدي محل الظهير الأيمن أحمد فتحي، والذي سيرحل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، بعد رفضه تجديد العقد.

يبلغ المحمدي من العمر 23 عاماً، وتبلغ قيمته السوقية 475 ألف يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

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كشف حساب المحمدي مع الإسماعيلي

خاض باهر المحمدي مع الإسماعيلي هذا الموسم 16 مباراة في بولة الدوري المصري الممتاز، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً وحيداً، خلال 1357 دقيقة لعب.

وفي بطولة كأس الأندية العربية الأبطال، خاض اللاعب 6 مباريات مع الفريق بمجموع دقائق 540 دقيقة، وقاد الفريق لبلوغ الدور نصف النهائي من البطولة.

على الصعيد الدولي، خاض المحمدي 8 مباريات دولية مع منتخب مصر الأول، تمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد، وكان أحد أعضاء منتخب مصر الذي شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.