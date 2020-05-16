رياضة | جدول مباريات اليوم السبت 16/5/2020 من الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم السبت 16/5/2020 من الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم بلهفة شديدة انطلاق مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 16 مايو، بعد أكثر من 60 يوماً دون كرة قدم، وذلك بسبب توقف نشاط كرة القدم بسبب كارثة وباء كورونا.

وقررت رابطة أندية كرة القدم في ألمانيا "بوندزليجا" عودة الحياة لمباريات الدوري الألماني، على أن تلعب المباريات دون جماهير، وفق بعض البروتوكولات الطبية المخصصة.

وستستمتع الجماهير غداً بـ10 مباريات كاملة، 6 منها في الدوري الألماني "بوندليجا" و4 منها في دوري الدرجة الثانية "بوندزليجا 2"، وإليكم الجدول الكامل لتلك المباريات بتوقيت القاهرة وعلى ملاعب الأندية المذكورة أولاً.

الدوري الألماني

1- هوفنهايم – هيرتا برلين – الساعة الثالثة والنصف عصراً.

2- أوجسبورج – فولفسبورج – الساعة الثالثة والنصف عصراً.

3- بوروسيا دورتموند – شالكة – الساعة الثالثة والنصف عصراً.

Advertisements

4- فورتونا دوسلدورف – بادربورن – الساعة الثالثة والنصف عصراً.

5- لايبزج – فرايبورج – الساعة الثالثة والنصف عصراً.

6- إينتراخت فرانكفورت – بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة السادسة والنصف مساءاً.

دوري الدرجة الثانية

1- إيريزبيرج – ساندهاوسن – الساعة الواحدة ظهراً.

2- كارلسوهر – دارمشتات – الساعة الواحدة ظهراً.

3- يان ريجينسبورج – هولستاين كيل – الساعة الواحدة ظهراً.

4- بوخوم – هايدنهايم – الساعة الواحدة ظهراً.