رياضة | تفاصيل عرض الأهلي لضم بن عيادة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض الأهلي لضم بن عيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية جزائرية بأن الأهلي أبدى إهتمامه بالتعاقد مع حسين بن عيادة الظهير الأيمن لشباب قسنطينة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة dzfoot الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية أن الزمالك أبدى إهتمامه بضم بن عيادة في الفترة الماضية في الموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة الجزائرية أن بن عيادة اعترف بنفسه قد بوجود مفاوضات بينه وبين مسئولي الزمالك للانتقال إلى القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن حسين بن عيادة يثير اهتمام العديد من الأندية التي تترقب نهاية تعاقده مع فريقه الحالي.

وأوضحت الصحيفة الجزائرية أن بن عيادة تلقى 4 عروض رسمية من كلا من الترجي التونسي والأهلي والزمالك المصريين وأحد الفرق في دوري الدرجة الأولى التركي.

وأكدت الصحيفة الجزائرية أن مسئولي قسنطينة لا يقفون مكتوفي الأيدي وأنهم يتفاوضون مع بن عيادة ووكيله من أجل الاتفاق على تجديد عقده من أجل الحصول على تعويض مادي عقب رحيله.