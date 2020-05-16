رياضة | الكشف عن مستقبل خاميس رودريجيز مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مستقبل خاميس رودريجيز مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الإسبانية في الساعات الماضية مستقبل اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز مع فريق ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

حيث أصبح رودريجيز قريب من الرحيل عن صفوف ريال مدريد، بسبب عدم اقتناع زين الدين زيدان مدرب الفريق بإمكانيات اللاعب خلال الفترة الماضية.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الماركا"، إن رودريجيز يملك فرصة واحدة من أجل البقاء مع ريال مدريد في الموسم القادم وهي عودة الليجا في شهر يونيو القادم.

وستكون هذة هى الفرصة الأخيرة للكولومبي مع ريال مدريد وعليه إثبات ذاته ومستواه مع الفريق.

ووفقا للحكومة في اسبانيا فإن بطولة الليجا من الممكن أن تعود خلال منتصف شهر يونيو المقبل، حيث يتبقى 11 جولة في البطولة.