رياضة | روبرتو كارلوس يكشف أسرار مثيرة عن مسيرته مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر روبرتو كارلوس يكشف أسرار مثيرة عن مسيرته مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث اللاعب البرازيلي المخضرم روبرتو كارلوس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق عن مسيرته مع الفريق الأبيض خلال السنوات الماضية.

وقال كارلوس في تصريحات خلال بث مباشر على صفحته الشخصية : "‏عندما تمثل ناديًا مرموقًا مثل ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فهذا هو المكان الذي تدرك فيه مستوى وأهمية المسابقة، ولكن دي ستيفانو، بوشكاش، خينتو، يعود لهم الفضل في منح النادي هذه الهيبة وذلك نتيجة تحقيق خمسة ألقاب متتالية".

وأضاف : "جميع اللاعبين الذين يوقعون لريال مدريد يكون عليهم الالتزام والمسؤولية للارتقاء إلى مستوى متطلبات النادي من أجل الفوز ولو مرة واحدة بهذه المسابقة التي تشكل جزءًا من الحمض النووي للنادي، وعندما فزنا بـ اللقب بعام 1998 كان الاحتفال مذهلًا".

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وواصل : "‏في عام 1998 كان التوتر واضحًا لأسباب مختلفة لأنه نهائي، ولأن فريقنا لديه العديد من اللاعبين الجدد، ولأننا سنواجه يوفنتوس الذي كان يعتبر من المرشحين".

وتابع : "أعترف بأنني واجهت صعوبة في النوم، ولكن في النهاية كنا على مستوى هيبة النادي ووضعنا حدًا لصيام استمر لفترة طويلة، ومن هناك استعاد ريال مدريد نفسه كعملاق في المسابقة".

وأكمل : "‏في نهائي إسباني خالص خلال عام 2000 واجهنا فريق فالنسيا الذي كنا نعرفه جيدًا، ولقد أجروا بعض التغييرات التكتيكية، لكن فريقنا كان قويًا جدًا مع الكثير من اللاعبين الجيدين، وهذا جعل الأمور سهلة بالنسبة لنا، لقد كان فريقًا مذهلًا".