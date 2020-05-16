رياضة | رد الزمالك على أنباء تفاوضه مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رد الزمالك على أنباء تفاوضه مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنباء استغلال ناديه أزمة سعد سمير مدافع النادي الأهلي مع ناديه، من أجل الحصول على خدماته.

وأكد يوسف، أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع سعد سمير، وأن اللاعب خارج حسابات المارد الأبيض، خاصةً أن اللاعب من أبناء القلعة الحمراء، ولم يتم استغلاله كونه لاعب حر.

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وأضاف في تصريحات إعلامية، حول تفكير الزمالك في التعاقد مع حسام عاشور: "لا مطلقًا اللاعب ليس في حساباتنا، ولم نفكر في مفاوضاته".

وقرر النادي الأهلي، عدم تجديد تعاقده مع حسام عاشور قائد الفريق، والاكتفاء بما قدمه للنادي، وأنه لن يتم التجديد له عقب نهاية الموسم الجاري.