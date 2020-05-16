رياضة | تطورات جديدة حول تعاقد مانشستر يونايتد مع سانشو

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول تعاقد مانشستر يونايتد مع سانشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إدارة النادي بضرورة ضم سانشو، حيث يرى أن الإنجليزي الشاب سوف يمثل قوة هجومية كبيرة للفريق في الموسم الجديد.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ايفينج ستاندارد"، إن إتمام صفقة التعاقد مع جادون سانشو تعود لمانشستر يونايتد فقط، حيث عقد سانشو اقترب من الانتهاء مع بروسيا دورتموند، وقد يمثل هذا الأمر حجة للفريق لتخفيض سعر انتقال اللاعب.

ويصارع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مانشستر يونايتد للتعاقد مع سانشو، وذلك تحسبا لرحيل البرازيلي نيمار دا عن الفريق هذا الصيف إلى فريق برشلونة.