رياضة | مدرب أرسنال السابق يكشف مفاجأة بشأن صفقة نيكولاس بيبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب أرسنال السابق يكشف مفاجأة بشأن صفقة نيكولاس بيبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الإسباني اوناي ايمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي السابق مفاجأة بشأن تعاقد الفريق مع الايفواري نيكولاس بيبي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وقال ‏ايمري في تصريحات صحفية : "لقد وقعنا مع نيكولاس بيبي إنه لاعب جيد، ولكن لم نكن نعرف شخصيته وهو يحتاج إلى بعض الوقت للتاقلم".

وأضاف : "لقد فضلت شخص يعرف الدوري ولا يحتاج لوقت للتكيف، حيث ان زاها لاعب كريستال بالاس كان هو الخيار المفضل بالنسبة لي، ولكن المفاوضات لم تنجح مع ناديه لإنهاء الصفقة".

ورحل ايمري عن تدريب فريق أرسنال في منتصف الموسم الجاري بعد تذبذب النتائج في بطولة الدوري الاوروبي والدوري الانجليزي الممتاز.

يذكر أن ميكيل ارتيتا المدرب المساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي تولى القيادة الفنية لتدريب الجانرز خلفا لايمري.