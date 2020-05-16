رياضة | إبراهيموفيتش يحدد وجهته القادمة عقب نهاية الموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش يحدد وجهته القادمة عقب نهاية الموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان الإيطالي، وجهته المقبلة عقب الرحيل عن فريقه نهاية الموسم الجاري.

وأكدت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن إبرا لن يفعل بند تجديد عقده مع ميلان حتى الموسم المقبل، وسيرحل إلى نادٍ جديد.

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وأوضحت صحيفة "كوريري ديللا سيرا الإيطالية"، أن إبراهيموفيتش سيغادر ميلان عقب نهاية الموسم الحالي للعودة إلى الدوري السويدي، وأن نادي هاماربي الذي يعد إبرا أحد مالكيه، هو وجهته الأخيرة.

وشارك هذا الموسم في 10 مباريات مع ميلان، ونجح في إحراز 4 أهداف ومنح زملاءه تمريرات حاسمة.