رياضة | ميسي: كيكي سيتين أخطأ في فهم تصريحاتي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي: كيكي سيتين أخطأ في فهم تصريحاتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف "ليونيل ميسي" نجم وقائد نادي برشلونة الإسباني، أن مدربه "كيكي سيتين" أخطأ في فهم تصريحاته بشأن الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر ميسي في وقت سابق قبل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا، أن برشلونة ليس بمقدوره حالياً التتويج بدوري أبطال أوروبا، إلا أن سيتين قال أنه واثق في لاعبيه وقدرتهم على تحقيق اللقب.

وصرح ميسي لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "سيعطي هذا التوقف ميزة كبيرة لنا، يمكننا التحقق من قدرتنا على استكمال البطولات مجدداً".

وتابع: "سيتين أخطأ في فهم كلامي، أنا أتحدث عن أسلوب الفريق وليس الأفراد، حيث اللعب بمثل هذا الأسلوب لن يمكننا من تحقيق شئ".

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وأضاف: "لدي ثقة تامة في الفريق وقدرته على التتويج بجميع البطولات، لكنه في المقابل علينا تغيير أسلوبنا".

واستطرد: "أنا في حالة بدنية جيدة، حافظت على لياقتي بالتدريب في المنزل، إلا أن ذلك مختلف تماماً عن التدريب في النادي".

واختتم: "كنت محظوظاً بخوض دوري أبطال أوروبا كل عام، وكنت أعلم أنه من الصعب الفوز بها في ظل تلك الطريقة".