رياضة | الأهلي يستقر على تقديم عرض رسمي لضم نجم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على تقديم عرض رسمي لضم نجم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن جهاز كرة القدم في الأهلي قام بتحديد موعد من أجل تقديم عرض رسمي للإسماعيلي للتفاوض معه بشأن الحصول على خدمات نجمه باهر المحمدي على الرغم من الاتفاق مع اللاعب على جميع التفاصيل.

وأفادت التقارير الصحفية بأن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب استقر على التفاوض بشأن ضم باهر رسميًا عقب وضوح الرؤية بشأن مصير بطولة الدوري المصري في الفترة المقبلة.

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وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه من المقرر أن يتضمن عرض الأهلي تقديم عرض مادي بالإضافة إلى إغراء الإسماعيلي بدخول بعض اللاعبين من صفوف القلعة الحمراء ضمن الصفقة وعلى رأس هذه العناصر محمود الجزار نجم دفاع الأهلي المعار إلى الجونة.

وأوضحت التقارير الصحفية أن محمود الجزار كان من ضمن اهتمامات الإسماعيلي أثناء وجوده في صفوف كهرباء الإسماعيلية قبل انضمامه إلى الأهلي.