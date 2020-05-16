رياضة | الزمالك يترقب العروض الخارجية للتعاقد مع نجمه

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يترقب العروض الخارجية للتعاقد مع نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء يرفضون التفريط في خدمات نجم هجومه مصطفى محمد ولكنه في نفس الوقت فتح لنجمه فرصة الاحتراف الخارجي في حالة وصول عرض جيد ومناسب للإدارة واللاعب.

وكشفت التقارير الصحفية أن مصطفى محمد قدم في الفترة الماضية مستوى أكثر من رائع سواء بعد تألقه رفقة زملائه في المنتخب الأوليمبي في الفوز ببطولة إفريقيا تحت 23 عامًا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، أو حفاظه على مركزه الأساسي في قيادة هجوم الزمالك، وذلك قبل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

كما ساهم مطصفى محمد في تتويج الفريق الأبيض ببطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المحلي بالإضافة إلى التأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت:" لن يستغنى الزمالك عن مصطفى محمد إلا مع وصول عرض خارجي جيد وذلك احترامًا لرغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف".

وعن القيمة المالية التي يستحقها مصطفى محمد، اختتم يوسف تصريحاته قائلاً :" قيمة اللاعب تساوي 7 مليون دولار".