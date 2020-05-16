رياضة | رسميًا.. تتويج كلوب بروج بلقب الدوري البلجيكي للمرة الـ 17 في تاريخه

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. تتويج كلوب بروج بلقب الدوري البلجيكي للمرة الـ 17 في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، تكبدت العديد من الأندية حول العالم خسائر كبيرة بسبب توقف النشاط الرياضي، ولكن تم تبني العديد من الحلول لتفادي الأزمة .

وأعلن رسميًا مساء أمس، انتهاء الدوري البلجيكي، وتتويج فريق كلوب بروج باللقب، المتصدر جدول ترتيب الفرق، قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.

وكان كلوب بروج يتصدر الدوري قبل التوقف بفارق 15 نقطة عن ملاحقه قبل جولة وحيدة على بدء المرحلة النهائية للمسابقة التي تقام بمشاركة أول 6 فرق في جدول الترتيب.

وبذلك يتأهل "كلوب بروج" لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع منافسه "جنت"، أما "رويال شارلوروا" و"رويال أنتويرب" و"ستاندرد لييج" فسيلعبون فى الدوري الأوروبي.

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ويصبح بذلك التتويج رقم 17 في تاريخ كلوب بروج، ويبتعد عن أندرلخت صاحب الرقم القياسي في التتويج بـ17 بطولة إذ أن الأخير حصد لقب المسابقة 34 مرة.

وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" حذر نظيره البلجيكى فى وقت سابق من إنهاء الدورى فى بداية شهر أبريل الماضى وأنه سيحرم أنديته من المشاركة القارية.

لكن بعد تفشى فيروس كورونا ووجود صعوبات مالية وحكومية مؤخرا فإن الاتحاد الأوروبى بدأ يسحب تهديداته ويعطى كل بلد حرية تقرير مصير مسابقاتها.



