رياضة | فايلر يرفض البديل لـ أحمد فتحي ويبحث عن الحل من داخل الفريق

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض البديل لـ أحمد فتحي ويبحث عن الحل من داخل الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعزيز مركز الجهة اليمنى خلال الفترة المقبلة.

وكان أحمد فتحي لاعب الأهلي قد أعلن رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري، والانضمام لبيراميدز بعد رفضه تجديد عقده.

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ويدرس فايلر الدفع بحسين الشحات في مركز الظهير الأيمن، والاعتماد عليه مع محمد هاني، بعد رحيل فتحي.

ورفض فايلر التعاقد مع لاعب في ذلك المركز، مؤكدا عن اعتماده على عدد من اللاعبين في ذلك المركز وتدريبه خلال الفتره المقبلة، للاعتماد عليهم.